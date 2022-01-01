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AMD Ryzen 5 6600HS​ против Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 5 6600HS​
VS
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 5 6600HS​
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: AMD Ryzen 5 6600HS​ на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 6600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600HS​ были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 6600HS​
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS​
  • На 22% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 6600HS​ и Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Rembrandt
Сокет FP7 FP7
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 6 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 6600HS​
1.46 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Количество каналов 4 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 6600HS​ Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 6800H или Ryzen 5 6600HS​
2. Ryzen 7 6800HS или Ryzen 5 6600HS​
3. Ryzen 5 5600H или Ryzen 5 6600H
4. M1 Pro или Ryzen 5 6600H
5. Core i5 11400H или Ryzen 5 6600H
6. Core i5 12500H или Ryzen 5 6600H
7. Core i7 11600H или Ryzen 5 6600H

Комментарии

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