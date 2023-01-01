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AMD Ryzen 5 7520U против Ryzen 3 5425U

AMD Ryzen 5 7520U
VS
AMD Ryzen 3 5425U
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 3 5425U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 7520U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1315 и 1063 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U
1056
Ryzen 3 5425U +24%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U
3974
Ryzen 3 5425U +19%
4732
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7520U и Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 22 сентября 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 (Mendocino) -
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Сокет FT6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 128 384
TMUs 8 24
ROPs 4 8
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5500 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7520U Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 16

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