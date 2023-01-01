AMD Ryzen 5 7535HS против Ryzen 5 6600HS
Что лучше: AMD Ryzen 5 7535HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 6600HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 1% выше частота в Turbo Boost (4.55 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7535HS +5%
1550
1477
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7535HS +4%
9536
9206
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7535HS +7%
1583
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7535HS +2%
7529
7379
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|Radeon 660M
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.55 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP7
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|16
|16
|Вычислительные блоки
|6
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
|Сайт AMD Ryzen 5 6600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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