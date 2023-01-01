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AMD Ryzen 5 7535HS против Ryzen 5 6600HS​

AMD Ryzen 5 7535HS
VS
AMD Ryzen 5 6600HS​
AMD Ryzen 5 7535HS
AMD Ryzen 5 6600HS​

Что лучше: AMD Ryzen 5 7535HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 6600HS​ на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600HS​ and 7535HS
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 1% выше частота в Turbo Boost (4.55 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7535HS и Ryzen 5 6600HS​

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.55 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP7 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 660M AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 6 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7535HS
1.46 терафлопс
Ryzen 5 6600HS​
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7535HS Сайт AMD Ryzen 5 6600HS​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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