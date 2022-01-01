Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 7600X
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 7600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • На 10% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +44%
1903
Ryzen 5 3600X
1322
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +59%
15039
Ryzen 5 3600X
9453
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Zen 2
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 4.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 95 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -
Boost частота GPU 2200 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7600X Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 5600X
2. Ryzen 5 7600X vs Ryzen 9 5900X
3. Ryzen 5 7600X vs Core i9 12900K
4. Ryzen 5 7600X vs Ryzen 7 5700X
5. Ryzen 5 7600X vs Core i7 13700K
6. Ryzen 5 3600X vs Ryzen 5 5600G
7. Ryzen 5 3600X vs Core i5 12400F
8. Ryzen 5 3600X vs Ryzen 5 5500

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600X или Ryzen 5 7600X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры