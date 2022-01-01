AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 5500
Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 22.32 ГБ/c (47%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1433 балла
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +44%
1954
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +45%
15218
10462
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +38%
4200
3047
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +48%
28705
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +49%
2159
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +58%
11495
7263
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Cezanne
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|4.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|70 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|24
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