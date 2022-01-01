Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 5 7600X
VS
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 7600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22.32 ГБ/c (47%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1433 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +44%
1954
Ryzen 5 5500
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +45%
15218
Ryzen 5 5500
10462
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +38%
4200
Ryzen 5 5500
3047
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +48%
28705
Ryzen 5 5500
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +49%
2159
Ryzen 5 5500
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +58%
11495
Ryzen 5 5500
7263
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Cezanne
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 4.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -
Boost частота GPU 2200 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 70 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7600X Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X или Ryzen 5 7600X
2. Intel Core i7 12700K или AMD Ryzen 5 7600X
3. AMD Ryzen 7 5700X или Ryzen 5 7600X
4. Intel Core i7 13700K или AMD Ryzen 5 7600X
5. Intel Core i5 13600KF или AMD Ryzen 5 7600X
6. AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5500
7. Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 5 5500
8. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 5500
9. AMD Ryzen 5 5600 или Ryzen 5 5500

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 7600X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры