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AMD Ryzen 5 7640U против Ryzen 5 6600U

AMD Ryzen 5 7640U
VS
AMD Ryzen 5 6600U
AMD Ryzen 5 7640U
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: AMD Ryzen 5 7640U на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 5 6600U на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 7640U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1869 и 1483 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7640U +18%
1766
Ryzen 5 6600U
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7640U +27%
12567
Ryzen 5 6600U
9925
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7640U +26%
1878
Ryzen 5 6600U
1493
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7640U +18%
8897
Ryzen 5 6600U
7534
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 3 мая 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 6 нанометров
Сокет FP8 FP7
Энергопотребление (TDP) 15-30 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 760M AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2600 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 6 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7640U
4.06 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7640U Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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