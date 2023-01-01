Что лучше: AMD Ryzen 5 7640U на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 5 6600U на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.