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AMD Ryzen 5 7640U против Ryzen 5 7530U

AMD Ryzen 5 7640U
VS
AMD Ryzen 5 7530U
AMD Ryzen 5 7640U
AMD Ryzen 5 7530U

Что лучше: AMD Ryzen 5 7640U на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 5 7530U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7530U and 7640U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640U
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1869 и 1478 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7640U +22%
1766
Ryzen 5 7530U
1445
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7640U +34%
12567
Ryzen 5 7530U
9388
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7640U +26%
1878
Ryzen 5 7530U
1490
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7640U +35%
8897
Ryzen 5 7530U
6609
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 5 7530U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 3 мая 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 4 нанометров 7 нанометров
Сокет FP8 FP6
Энергопотребление (TDP) 15-30 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 760M Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2600 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 384 128
TMUs 24 8
ROPs 16 4
Вычислительные блоки 6 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7640U
4.06 терафлопс
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7640U Сайт AMD Ryzen 5 7530U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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