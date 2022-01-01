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AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 5 Pro 4650G
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 4650G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 901 балл
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +143%
16497
Ryzen 3 2200G
6784
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 12 февраля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Raven Ridge
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 448 512
TMUs 28 32
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс
Ryzen 3 2200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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