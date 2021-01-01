AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 3 5300G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1203 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +13%
1243
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +246%
9144
2646
Passmark CPU (одноядерный)
2649
Ryzen 3 5300G +15%
3044
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +17%
16286
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Ryzen 3 5300G +16%
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +33%
6657
4989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|-
|150 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|384
|TMUs
|28
|24
|ROPs
|7
|8
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|24
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