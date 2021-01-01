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AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 Pro 4650G
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 4650G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1194 и 973 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +24%
16585
Ryzen 5 2600
13350
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 11 сентября 2018
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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