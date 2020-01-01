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AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 4650G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +132%
16486
Ryzen 5 3500U
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 6 января 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 21x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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