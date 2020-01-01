AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 4600H
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4600H на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
467
443
Cinebench R20 (многоядерный)
3456
3311
Passmark CPU (одноядерный)
2648
2491
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +12%
16486
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +14%
1225
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650G +55%
6732
4356
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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