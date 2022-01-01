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AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 5 Pro 4650G
VS
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 4650G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1468 и 1203 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Cezanne
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 7 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц -
Шейдерные блоки 448 -
TMUs 28 -
ROPs 7 -
TGP 10-45 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5500
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -

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Комментарии

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