AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 5500
Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1468 и 1203 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
9304
Passmark CPU (одноядерный)
2683
Passmark CPU (многоядерный)
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
1205
Ryzen 5 5500 +22%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
6570
Ryzen 5 5500 +22%
7998
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|448
|-
|TMUs
|28
|-
|ROPs
|7
|-
|TGP
|10-45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
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