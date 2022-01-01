AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 5600H
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1203 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1264
Ryzen 5 5600H +9%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
9304
Ryzen 5 5600H +8%
10040
Passmark CPU (одноядерный)
2683
Ryzen 5 5600H +12%
2994
Passmark CPU (многоядерный)
16497
Ryzen 5 5600H +5%
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
1205
Ryzen 5 5600H +14%
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
6570
6087
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|448
|TMUs
|28
|28
|ROPs
|7
|7
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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