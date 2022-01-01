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AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 5 Pro 4650G
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 4650G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1203 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Cezanne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 448 448
TMUs 28 28
ROPs 7 7
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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