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AMD Ryzen 5 Pro 4650GE против Ryzen 5 4600GE

AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
VS
AMD Ryzen 5 4600GE
AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
AMD Ryzen 5 4600GE

Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 4650GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 4600GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600GE and 4650GE

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650GE и Ryzen 5 4600GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 448 448
TMUs 28 28
ROPs 7 7
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 Pro 4650GE
1.108 терафлопс
Ryzen 5 4600GE
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650GE Сайт AMD Ryzen 5 4600GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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