Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4650GE на 3.3 ГГц или Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.