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AMD Ryzen 5 Pro 4650GE против Ryzen 5 3400GE

AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
VS
AMD Ryzen 5 3400GE
AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
AMD Ryzen 5 3400GE

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4650GE на 3.3 ГГц или Ryzen 5 3400GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400GE and 4650GE
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1166 и 942 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 4650GE и Ryzen 5 3400GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 30 сентября 2019
Цена в момент релиза - 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650GE Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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