AMD Ryzen 5 Pro 4650GE против Ryzen 5 3400GE
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4650GE на 3.3 ГГц или Ryzen 5 3400GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1166 и 942 балла
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 Pro 4650GE +16%
2702
2336
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650GE +80%
16235
9044
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 Pro 4650GE +23%
1169
951
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 4650GE +84%
5806
3157
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|149 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
|Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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