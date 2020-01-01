Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 4650GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.