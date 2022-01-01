Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 Pro 5650U vs Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 5 Pro 5650U против Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 5 Pro 5650U
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 Pro 5650U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 5650U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 5650U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 5650U
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 4500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1347 и 1084 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 5650U +38%
15447
Ryzen 5 4500U
11177
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 5650U и Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne U Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1800 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 448 384
TMUs 28 24
ROPs 7 8
TGP 10-45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 Pro 5650U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 4500U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 5650U Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 Pro 5650U и Core i7 1165G7
2. Ryzen 5 Pro 5650U и Ryzen 5 5500U
3. Ryzen 5 Pro 5650U и Ryzen 7 5700U
4. Ryzen 5 Pro 5650U и Apple M1
5. Ryzen 5 Pro 5650U и Ryzen 7 Pro 5850U
6. Ryzen 5 4500U и Ryzen 5 4600H
7. Ryzen 5 4500U и Core i5 1135G7
8. Ryzen 5 4500U и Ryzen 5 5500U
9. Ryzen 5 4500U и Core i5 10210U
10. Ryzen 5 4500U и Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4500U или Ryzen 5 Pro 5650U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры