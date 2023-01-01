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AMD Ryzen 5 Pro 6650U против Ryzen 5 6600U

AMD Ryzen 5 Pro 6650U
VS
AMD Ryzen 5 6600U
AMD Ryzen 5 Pro 6650U
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 6650U на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 6600U на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 6650U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 6650U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 Pro 6650U и Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 20 апреля 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.9 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP7 FP7
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 660M AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 6 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 Pro 6650U
1.46 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 6650U Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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