AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 3 3200GE
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700 на 3 ГГц или Ryzen 3 3200GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
- Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Ryzen 7 1700 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
329
Cinebench R20 (многоядерный)
3156
Passmark CPU (одноядерный)
1995
Ryzen 3 3200GE +11%
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +94%
14480
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 1700 +5%
942
899
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +113%
5575
2623
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|329 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|1МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1700
|Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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