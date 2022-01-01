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AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 7 1700
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 7 1700
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700 на 3.0 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 1700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 1700
954
Ryzen 5 2600 +6%
1014
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +13%
8089
Ryzen 5 2600
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 1700
2000
Ryzen 5 2600 +13%
2264
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +11%
14719
Ryzen 5 2600
13272
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +10%
5983
Ryzen 5 2600
5459
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 11 сентября 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1700 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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