AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 2600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700 на 3.0 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
55
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
38
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
54
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
954
Ryzen 5 2600 +6%
1014
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +13%
8089
7132
Passmark CPU (одноядерный)
2000
Ryzen 5 2600 +13%
2264
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +11%
14719
13272
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Ryzen 5 2600 +8%
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +10%
5983
5459
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|11 сентября 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1700
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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