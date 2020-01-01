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AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 1700
AMD Ryzen 7 1700
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700 на 3 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 1700
329
Ryzen 5 3600 +43%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 1700
3156
Ryzen 5 3600 +11%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 1700
1995
Ryzen 5 3600 +27%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700
14480
Ryzen 5 3600 +23%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 1700
942
Ryzen 5 3600 +32%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700
5575
Ryzen 5 3600 +32%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 329 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1700 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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