Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 1700 на 3 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.