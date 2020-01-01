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AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 7 1700
AMD Ryzen 7 1700
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 1700 на 3 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 1700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 77% ниже чем у Ryzen 7 1700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 28.53 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +61%
3156
Ryzen 5 4500U
1960
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 1700
1995
Ryzen 5 4500U +23%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +30%
14480
Ryzen 5 4500U
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 1700
942
Ryzen 5 4500U +12%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +29%
5575
Ryzen 5 4500U
4322

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 6 января 2020
Цена в момент релиза 329 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1700 Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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