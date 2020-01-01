AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 4500U
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 1700 на 3 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
63
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
31
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- На 77% ниже чем у Ryzen 7 1700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 28.53 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
329
Ryzen 5 4500U +35%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +61%
3156
1960
Passmark CPU (одноядерный)
1995
Ryzen 5 4500U +23%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +30%
14480
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Ryzen 5 4500U +12%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700 +29%
5575
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|329 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1700
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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