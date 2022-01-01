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AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 7 1700
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 7 1700
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700 на 3.0 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 1700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 901 балл
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 1700
954
Ryzen 5 5600G +57%
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 1700
8089
Ryzen 5 5600G +39%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 1700
2000
Ryzen 5 5600G +60%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700
14719
Ryzen 5 5600G +36%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 1700
903
Ryzen 5 5600G +68%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700
5983
Ryzen 5 5600G +28%
7663
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen Cezanne
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 39x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 1700
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1700 Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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