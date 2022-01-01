AMD Ryzen 7 1700 против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700 на 3.0 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
55
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
38
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 901 балл
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
954
Ryzen 5 5600G +57%
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
8089
Ryzen 5 5600G +39%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
2000
Ryzen 5 5600G +60%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
14719
Ryzen 5 5600G +36%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Ryzen 5 5600G +68%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
5983
Ryzen 5 5600G +28%
7663
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1700
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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