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AMD Ryzen 7 1700X против Ryzen 3 3200G

AMD Ryzen 7 1700X
AMD Ryzen 7 1700X
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700X на 3.4 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 1700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700X
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Ryzen 7 1700X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 1700X +125%
3246
Ryzen 3 3200G
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700X +112%
15329
Ryzen 3 3200G
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700X +113%
6127
Ryzen 3 3200G
2879

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1700X и Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 399 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1700X Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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