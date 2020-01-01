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AMD Ryzen 7 1700X против Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 7 1700X
AMD Ryzen 7 1700X
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700X на 3.4 ГГц или Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 1700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700X
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 32% ниже чем у Ryzen 7 1700X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 1700X +40%
3246
Ryzen 3 3300X
2312
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 1700X
2047
Ryzen 3 3300X +30%
2671
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1700X +21%
15329
Ryzen 3 3300X
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1700X +11%
6127
Ryzen 3 3300X
5528

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1700X и Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 399 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 38x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1700X Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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