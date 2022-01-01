AMD Ryzen 7 1700X против Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1700X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700X
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 944 балла
- На 32% ниже чем у Ryzen 7 1700X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
987
Ryzen 5 5600X +57%
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
8846
Ryzen 5 5600X +35%
11937
Passmark CPU (одноядерный)
2091
Ryzen 5 5600X +62%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
15644
Ryzen 5 5600X +42%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Ryzen 5 5600X +72%
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
6389
Ryzen 5 5600X +29%
8222
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1700X
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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