AMD Ryzen 7 1800X против Ryzen 5 3600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1800X на 3.6 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1800X
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 32% ниже чем у Ryzen 7 1800X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
400
Ryzen 5 3600 +18%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 1800X +4%
3651
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2174
Ryzen 5 3600 +17%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
16077
Ryzen 5 3600 +11%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
960
Ryzen 5 3600 +29%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
5978
Ryzen 5 3600 +23%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|2 марта 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 1800X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
1 (14.3%)
6 (85.7%)
Всего проголосовало: 7
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