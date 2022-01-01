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AMD Ryzen 7 1800X против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 1800X
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 7 1800X
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 1800X на 3.6 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 1800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1800X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 989 баллов
  • На 32% ниже чем у Ryzen 7 1800X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
  • На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 1800X
9335
Ryzen 5 5600X +28%
11937
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 1800X
2208
Ryzen 5 5600X +53%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 1800X
16310
Ryzen 5 5600X +36%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 1800X
6795
Ryzen 5 5600X +21%
8222
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 1800X и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 марта 2017 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 1800X Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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