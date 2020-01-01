AMD Ryzen 7 2700 против Ryzen 3 2200G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
60
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
58
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 2700 +30%
400
308
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +164%
3395
1284
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700 +8%
2181
2013
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +131%
15502
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700 +7%
937
872
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +118%
6354
2913
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|19 апреля 2018
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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