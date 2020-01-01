Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.