AMD Ryzen 7 2700 против Ryzen 5 3500U
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
60
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
58
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 77% ниже чем у Ryzen 7 2700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 2700 +12%
400
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +133%
3395
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700 +9%
2181
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +119%
15502
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700 +52%
937
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +139%
6354
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|19 апреля 2018
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|AM4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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