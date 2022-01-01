AMD Ryzen 7 2700 против Ryzen 5 5600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1016 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1062
Ryzen 5 5600 +43%
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
8951
Ryzen 5 5600 +20%
10712
Passmark CPU (одноядерный)
2199
Ryzen 5 5600 +47%
3243
Passmark CPU (многоядерный)
15836
Ryzen 5 5600 +37%
21740
Geekbench 5 (одноядерный)
1024
Ryzen 5 5600 +51%
1545
Geekbench 5 (многоядерный)
6811
Ryzen 5 5600 +14%
7743
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|19 апреля 2018
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen+
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
Опрос
3 (15%)
17 (85%)
Всего проголосовало: 20