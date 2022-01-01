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AMD Ryzen 7 2700 против Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 7 2700
VS
AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 2700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1016 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 2700
1062
Ryzen 5 5600 +43%
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 2700
8951
Ryzen 5 5600 +20%
10712
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700
2199
Ryzen 5 5600 +47%
3243
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 2700
15836
Ryzen 5 5600 +37%
21740
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700
1024
Ryzen 5 5600 +51%
1545
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 2700
6811
Ryzen 5 5600 +14%
7743
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 2700 и Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 19 апреля 2018 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen+ Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 2700 Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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