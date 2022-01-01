AMD Ryzen 7 2700 против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 981 балл
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1065
Ryzen 5 5600G +40%
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
8958
Ryzen 5 5600G +26%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
2208
Ryzen 5 5600G +45%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
15799
Ryzen 5 5600G +26%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
987
Ryzen 5 5600G +54%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
6678
Ryzen 5 5600G +15%
7663
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|19 апреля 2018
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen+
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1