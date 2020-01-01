AMD Ryzen 7 2700E против Ryzen 5 3600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700E на 2.8 ГГц или Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700E
- На 53% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
385
Ryzen 5 3600X +27%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
3020
Ryzen 5 3600X +28%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
2369
Ryzen 5 3600X +13%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
14608
Ryzen 5 3600X +25%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
959
Ryzen 5 3600X +30%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
6378
Ryzen 5 3600X +8%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700E
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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