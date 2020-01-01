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AMD Ryzen 7 2700U против Ryzen 5 2500U

AMD Ryzen 7 2700U
AMD Ryzen 7 2700U
VS
AMD Ryzen 5 2500U
AMD Ryzen 5 2500U

Что лучше: AMD Ryzen 7 2700U на 2.2 ГГц (c Turbo Core до 3.8) или Ryzen 5 2500U на 2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2500U and 2700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700U
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 2700U +10%
1421
Ryzen 5 2500U
1290
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700U
1686
Ryzen 5 2500U +10%
1856
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 2700U
2240
Ryzen 5 2500U +21%
2711

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 26 октября 2017 26 октября 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen Zen
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.2 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 20x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 2700U Сайт AMD Ryzen 5 2500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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