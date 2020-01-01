AMD Ryzen 7 2700U против Ryzen 5 3500U
Что лучше: AMD Ryzen 7 2700U на 2.2 ГГц (c Turbo Core до 3.8) или Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700U
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 2700U +2%
362
356
Cinebench R20 (многоядерный)
1421
Ryzen 5 3500U +3%
1459
Passmark CPU (одноядерный)
1686
Ryzen 5 3500U +18%
1994
Passmark CPU (многоядерный)
6581
Ryzen 5 3500U +8%
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700U +14%
702
617
Geekbench 5 (многоядерный)
2240
Ryzen 5 3500U +19%
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|26 октября 2017
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen
|Zen+
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700U
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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