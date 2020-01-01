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AMD Ryzen 7 2700X против Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц или Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 2700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700X
2402
Ryzen 5 3600X +11%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 2700X
17360
Ryzen 5 3600X +5%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700X
1054
Ryzen 5 3600X +18%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 19 апреля 2018 7 июля 2019
Цена в момент релиза 329 долларов 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 95 Вт
Критическая температура 85°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 2700X Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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