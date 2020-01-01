Что лучше: AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.