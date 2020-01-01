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AMD Ryzen 7 2700X против Ryzen 7 2700

AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 2700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 2700X +15%
3910
Ryzen 7 2700
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700X +10%
2402
Ryzen 7 2700
2181
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 2700X +12%
17360
Ryzen 7 2700
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700X +12%
1054
Ryzen 7 2700
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 2700X +7%
6815
Ryzen 7 2700
6354

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 19 апреля 2018 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 329 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 85°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 2700X Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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