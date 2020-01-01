Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.