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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 3 3200U

AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U +154%
1474
Ryzen 3 3200U
580
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U +80%
7335
Ryzen 3 3200U
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U +54%
2343
Ryzen 3 3200U
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 26x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.5 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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