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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 3 4300U

AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
2014
Ryzen 3 4300U +16%
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2343
Ryzen 3 4300U +31%
3073

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 27x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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