Что лучше: AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.