AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 3 4300U
Что лучше: AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
343
Ryzen 3 4300U +24%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1474
Ryzen 3 4300U +6%
1563
Passmark CPU (одноядерный)
2014
Ryzen 3 4300U +16%
2342
Passmark CPU (многоядерный)
7335
Ryzen 3 4300U +6%
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
646
Ryzen 3 4300U +51%
975
Geekbench 5 (многоядерный)
2343
Ryzen 3 4300U +31%
3073
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
Опрос
5 (35.7%)
9 (64.3%)
Всего проголосовало: 14
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