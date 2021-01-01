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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1013 и 786 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
3915
Ryzen 3 5300U +18%
4632
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
2008
Ryzen 3 5300U +21%
2425
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7350
Ryzen 3 5300U +38%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2686
Ryzen 3 5300U +22%
3288

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 26x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 10 -
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700U
1.664 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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