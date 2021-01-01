AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 3 5400U
Что лучше: AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1252 и 786 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
925
Cinebench R23 (многоядерный)
3915
Passmark CPU (одноядерный)
2008
Ryzen 3 5400U +45%
2904
Passmark CPU (многоядерный)
7350
Ryzen 3 5400U +62%
11923
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Ryzen 3 5400U +59%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
2686
Ryzen 3 5400U +49%
3989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|7 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 3
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|384
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|10
|-
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 3 5400U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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