Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 3700U vs Ryzen 5 3400G

AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 3400G

AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 913 и 777 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
1512
Ryzen 5 3400G +31%
1977
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
2062
Ryzen 5 3400G +16%
2394
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7468
Ryzen 5 3400G +28%
9531
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2877
Ryzen 5 3400G +24%
3579

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 149 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 37x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 1065G7 vs Ryzen 7 3700U
2. Core i7 1165G7 vs Ryzen 7 3700U
3. Core i5 10210U vs Ryzen 7 3700U
4. Core i5 1035G1 vs Ryzen 7 3700U
5. Ryzen 3 4300U vs Ryzen 7 3700U
6. Ryzen 5 3600X vs Ryzen 5 3400G
7. Ryzen 3 3300X vs Ryzen 5 3400G
8. Ryzen 3 3200G vs Ryzen 5 3400G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3400G или Ryzen 7 3700U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях