AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 3400G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 913 и 777 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Ryzen 5 3400G +21%
418
Cinebench R20 (многоядерный)
1512
Ryzen 5 3400G +31%
1977
Passmark CPU (одноядерный)
2062
Ryzen 5 3400G +16%
2394
Passmark CPU (многоядерный)
7468
Ryzen 5 3400G +28%
9531
Geekbench 5 (одноядерный)
785
Ryzen 5 3400G +18%
925
Geekbench 5 (многоядерный)
2877
Ryzen 5 3400G +24%
3579
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|149 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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