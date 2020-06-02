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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2343
Ryzen 5 3500U +14%
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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47 (54%)
Всего проголосовало: 87

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen 7 3700U?
Ну и как это выбирать? 02 июня 2020 10:28
Разница совершенно не ощутима, в днс хонор меджикбук продается за 37000 + часы 13000, и хуавей ультрабук за 50600, втф??? у хуавей райзен 7 3700ю у хонор райзен 5 3500ю, разницы считай никакой. И как быть?
+34 Ответить
Иван 06 июня 2020 07:03
Зайди на официальный сайт huawei там 40к (15 Ryzen 5 + 256) и 50к (15 Ryzen 7 + 512) до 17 июня + 2 подарка на выбор (рюкзак и мышка, весы и колонки). Надо бы мне меджикбук глянуть.
0 Ответить
Иван 06 июня 2020 07:06
Я бы за 37к взял с часами, если не только по оперативку и процессору отличия.
0 Ответить
Валерий 18 июня 2020 21:03
Покупай с R5 3500u, дешевле и производительность как у R7 3700u. Интел по цене выше и в многопоточности отстают.
+12 Ответить
Юлия 03 августа 2020 10:49
Как я понимаю главное отличие, что R7 3700 идет с Vega 10
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