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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 10
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
1474
Ryzen 5 3600 +139%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
2014
Ryzen 5 3600 +26%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7335
Ryzen 5 3600 +143%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
646
Ryzen 5 3600 +92%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2343
Ryzen 5 3600 +213%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 36x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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