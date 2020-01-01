AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 4600H
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 957 и 831 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
343
Ryzen 5 4600H +29%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1484
Ryzen 5 4600H +120%
3272
Passmark CPU (одноядерный)
1999
Ryzen 5 4600H +23%
2456
Passmark CPU (многоядерный)
7188
Ryzen 5 4600H +106%
14781
Geekbench 5 (одноядерный)
826
Ryzen 5 4600H +16%
956
Geekbench 5 (многоядерный)
2794
Ryzen 5 4600H +39%
3892
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3