Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 3700U vs Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 957 и 831 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
1484
Ryzen 5 4600H +120%
3272
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
1999
Ryzen 5 4600H +23%
2456
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7188
Ryzen 5 4600H +106%
14781
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2794
Ryzen 5 4600H +39%
3892

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Ryzen 7 3700U и Core i7 10750H
2. Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 4500U
3. Ryzen 7 3700U и Core i5 10210U
4. Ryzen 7 3700U и Core i5 1035G1
5. Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 4600U
6. Ryzen 5 4600H и Core i7 10750H
7. Ryzen 5 4600H и Core i7 1065G7
8. Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H
9. Ryzen 5 4600H и Core i5 10210U
10. Ryzen 5 4600H и Core i5 1035G4

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 3700U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях