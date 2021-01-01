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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 4600HS

AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 35% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1104 и 841 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
3770
Ryzen 5 4600HS +137%
8929
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
2014
Ryzen 5 4600HS +22%
2454
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7302
Ryzen 5 4600HS +100%
14607
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2955
Ryzen 5 4600HS +79%
5289
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 10 -
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700U
1.664 терафлопс
Ryzen 5 4600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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