AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 4600HS
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 35% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1104 и 841 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
921
Ryzen 5 4600HS +25%
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
3770
Ryzen 5 4600HS +137%
8929
Passmark CPU (одноядерный)
2014
Ryzen 5 4600HS +22%
2454
Passmark CPU (многоядерный)
7302
Ryzen 5 4600HS +100%
14607
Geekbench 5 (одноядерный)
837
Ryzen 5 4600HS +32%
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
2955
Ryzen 5 4600HS +79%
5289
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|7 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-35 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|384
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|10
|-
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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