Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 3700U vs Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 35% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 863 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
3773
Ryzen 5 5600H +163%
9931
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700U
2004
Ryzen 5 5600H +47%
2951
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7285
Ryzen 5 5600H +134%
17074
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2757
Ryzen 5 5600H +118%
6020
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Picasso Cezanne
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 10 -
TGP 10 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700U
1.664 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Ryzen 7 3700U или Core i5 1135G7
2. Ryzen 7 3700U или Ryzen 5 5500U
3. Ryzen 7 3700U или Ryzen 5 5600U
4. Ryzen 5 5600H или Core i7 1165G7
5. Ryzen 5 5600H или Ryzen 5 5500U
6. Ryzen 5 5600H или Core i7 12700H
7. Ryzen 5 5600H или Core i5 11300H
8. Ryzen 5 5600H или Core i5 12500H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 3700U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры