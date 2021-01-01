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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 5600U

AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 10: 1.664 vs 1.108 терафлопс
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1341 и 786 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
3915
Ryzen 5 5600U +90%
7440
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
2686
Ryzen 5 5600U +115%
5784

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 3
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 10 -
TGP 10 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700U +50%
1.664 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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