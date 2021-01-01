AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 5600U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 10: 1.664 vs 1.108 терафлопс
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1341 и 786 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
925
Ryzen 5 5600U +47%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
3915
Ryzen 5 5600U +90%
7440
Passmark CPU (одноядерный)
2008
Passmark CPU (многоядерный)
7350
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Ryzen 5 5600U +69%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
2686
Ryzen 5 5600U +115%
5784
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 3
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|448
|TMUs
|40
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|10
|-
|TGP
|10 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 5 5600U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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